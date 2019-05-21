塑料垃圾国内处理 日本要求地方政府配合焚烧

（早报讯）日本环境省20日要求市区町村的焚烧设施等积极接纳国内作为工业废弃物排出的塑料垃圾。

受中国禁止进口塑料垃圾等影响，日本国内无法及时处理，环境省认为需要对充分利用地方政府设施加以支持。费用由企业负担。为推进跨越市区町村的广域处理，环境省还要求取消地方政府对工业垃圾相关企业的运入限制并简化手续。

日本共同社报道，环境省当天已通过都道府县等下达了通知。

关于垃圾处理，原则上家庭普通垃圾由地方政府收集，工厂、企业等的工业垃圾则由专门的企业回收。家庭垃圾彻底分类以及人口减少使得普通废弃物呈减少趋势，一些地方政府的焚烧设施有了余力。环境省在通知中敦促配合称“作为紧急避难措施，希望必要时积极研究接纳处理”。

通知还指出，部分地方政府严格限制来自地区外的废弃物运入，可能导致塑料垃圾处理停滞问题恶化，要求取消和放宽限制并简化手续。

此外以无法全部存放的塑料垃圾非法丢弃现象增多也令人担忧为由，环境省要求地方政府加强监管。即使企业方面想作为“可循环资源”进行出口，如果从脏污状态等看有可能属于“废弃物”，则要求向环境省提供信息。

对排出塑料垃圾的企业，还要求加强指导令其负担恰当的处理费用。

“废弃物处理法”规定，对于能与普通废弃物一起焚烧的情况等，市区町村可对工业废弃物进行处理。