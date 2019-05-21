美联邦法院裁定特朗普会计公司需履行国会传票

（早报讯）美国哥伦比亚特区联邦法官米塔宣布，特朗普集团的会计公司玛泽(Mazars)需履行国会众议院监督委员会发出的传票，提交特朗普集团财务信息。该判决意味着在特朗普政府和国会民主党人第一次法庭对峙中，国会民主党人取得“胜利”。

联邦法官米塔20日晚在华盛顿发布的41页判决书说，在美国历史上，不乏国会出于怀疑总统有过失而对其进行调查的情况，例如茶壶山丑闻案、水门事件、白水事件等，这些都证明即使在不启动弹劾总统程序的情况下，国会也有权对总统进行调查。因此，特朗普集团的会计公司玛泽需履行众院监督委员会要求，向其提供特朗普就职总统之前的公司财务信息。

中国新闻社报道，在该判决宣布后，特朗普在白宫表示，“我们完全不同意这个判决，简直疯了”。他说，事实是民主党人对“通俄门”调查报告结果不满意，他们想重新调查“通俄”一事，“这样的事从没发生在其他总统身上”。特朗普同时强调该联邦法官由前总统奥巴马任命。

美国有线电视新闻网援引知情人士消息称，特朗普律师团队正在计划上诉。

对于该判决，国会民主党人纷纷表示支持。众议院监督委员会主席开明斯称，该判决“是法治的巨大胜利，是宪法规定的三权分立制度的胜利”。

该案始于众议院监督委员会向特朗普集团会计公司玛泽发出传票，要求该公司提供特朗普集团近10年的财务报表等信息。之后特朗普私人法律团队将玛泽告上法庭，以国会行为“越界”为由要求玛泽拒绝履行国会传票，从而演变成特朗普团队和国会众院民主党之间的首次法庭对峙。