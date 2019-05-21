白宫要求白宫前法律顾问不出席国会听证会

（早报讯） 美国白宫20日发表声明，要求白宫前法律顾问麦克加恩不出席国会众议院发起的针对“通俄门”调查的听证会，此举进一步加剧了白宫在这一问题上与国会的对立。

白宫新闻秘书桑德斯在声明中说：“众议院司法委员会试图通过传票强制麦克加恩（Don McGahn）出席听证会。司法部在一份司法意见中表明，根据长期以来受两党认可、宪法支持的惯例，总统前法律顾问不能被强制参加听证会，麦克加恩也已经被指示按此行事。”

新华社报道，麦克加恩当天晚些时候通过其律师发布声明说，他尊重白宫的要求，将缺席听证会。但他同时表示，如果白宫和众议院司法委员会能够对听证会的安排达成共识，他将遵从安排。

众议院司法委员会主席、民主党议员杰罗尔德·纳德勒对白宫的这一做法表示不满，并在一份声明中驳斥了白宫所列举的理由，称“这是本届美国政府蔑视法律的又一例证”。

麦克加恩2017年至2018年担任白宫律师。民主党认为麦克加恩可能知晓大量白宫内情，因此要求麦克加恩接受质询。

持续22个月的“通俄门”调查于今年3月结束，调查报告显示特朗普竞选团队没有在2016年总统选举期间“通俄”，但在特朗普是否“妨碍司法”问题上未得出明确结论。