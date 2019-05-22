日本4月贸易顺差同比大减九成

（早报讯）日本财政部22日公布，今年4月的贸易收支顺差达604亿日元（约7.5亿新元）；虽然这是连续第三个月保持顺差，但同比大幅减少90.3%，主要原因是受中国经济减速影响，导致日本对华出口表现低迷。

共同社报道，由于半导体制造装置及船舶出口低迷，出口额同比减少2.4%至6万亿6588亿日元（约830亿新元）。进口额则因原油和通信设备等进口增加而增长6.4%至6万亿5983亿日元（约823亿新元）。

据报道，原油进口额增加除了价格上涨因素外，美国对伊朗实施经济制裁可能会导致伊朗生产的原油全面禁运，促使日本增加了进口。

从国家和地区来看，对华出口减少6.3%至1万亿2329亿日元，进口增长5.9%至1万亿5512亿日元，贸易收支为逆差3183亿日元。美中贸易摩擦使得中国的设备投资和生产活动低迷，可能使日本对华出口受到了影响。其中，半导体等制造装置出口减少41.0%，智能手机和电脑的半导体等电子零部件也减少了21.5%。

此外，日报对欧盟的贸易收支为顺差34亿日元。受到2月生效的日欧经济伙伴关系协定等的影响，汽车出口增长7.9%，肉类进口也增长了46.1%。