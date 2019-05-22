柔佛政府警告柔佛河沿岸厂家

（早报讯） 柔佛州希盟政府去年上台后，柔佛河流域已发生四次严重水源污染事件，这让州政府非常不满。当局因此约见柔佛河沿岸的种植与养殖业者，并向他们发出“最后警告”。

柔佛州主管国际贸易、投资及公用事业的行政议员（州内阁部长）潘伟斯周二会见柔佛河沿岸约30名油棕种植与各类养殖业者，并进行约一小时的对话。

潘伟斯过后告诉媒体：“这是州政府给业者的最后警告。”他说：“柔佛州希盟政府上任后接获的柔佛河污染事件，去年5月有一起，今年则有三起，这太多了。”

他表示：“柔佛河流域共有七个滤水站，供应约40万用户或约200万民众。”根据当局统计，柔佛河流域共有八家油棕厂及27家养鸡场。这些养鸡场散布于古来（15家）、哥打丁宜（三家）和居銮(九家）。

潘伟斯表示，当局今后一旦发现业者没有妥善处理或改善污水过滤系统而导致河流污染，必将采取更严厉行动。这包括即刻中断业者的水源供应，或援引法令提控涉案者。他表示，违规业者过去多数罚款后继续运作，州政府今后的立场将更强硬。他说，业者必须提升并改进排污和处理废料系统。他说，若业者违规直接把污水废料倒进河中，政府执法单位绝对会依法对付。

马来西亚全国29条高度污染的河流中，有21条位于柔佛。造成污染的原因包括工业、养殖业、畜牧业、棕油厂及采砂等业者非法排放化学肥料、垃圾或污水进入河流。

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