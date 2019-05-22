美要求土耳其放弃购买S-400防空导弹系统

（早报讯）美国要求土耳其在两个星期之内放弃采购俄罗斯S-400防空导弹系统，采购美国“爱国者”系统。俄罗斯指美国此举“不可被接受”。

中通社引述美国CNBC电视台21日报道，有消息人士的话称，土耳其必须在6月第一周结束前取消与俄罗斯数十亿美元的交易，并采购美国雷神公司生产的‘爱国者’反导系统。

消息指出，如果土耳其不就范，该国将被踢出洛克希德·马丁公司的F-35计划，100架F-35战斗机不予交付，同时将面对美国制裁和北约可能作出的反应。”

克里姆林宫星期三（22日）做出回应，谴责美国对土耳其发出通知取消购买俄罗斯S-400地对空导弹系统，并指这是“这是不可被接受的”。

土耳其此前表示不会放弃购买S-400防空导弹系统的计划，并称首批S-400定于7月份交货。美国多次以制裁相威胁。美国不止一次地声称，如果土耳其向俄方购买S-400，可能推迟或取消向土耳其出口F-35最新式战斗机的进程。

土耳其是美国F-35型战斗机国际项目的参与国之一。土耳其也多次表示，俄S-400系统不会对美国F-35构成威胁。

俄罗斯S-400防空导弹系统被认为是俄军迄今为止最先进的防空系统。2017年12月，土耳其和俄罗斯就购买俄制S-400防空导弹系统签订协议，计划于2019年交付使用。

此举引发美国等北约盟友不满和担忧，担心俄制防空系统与北约防空系统不兼容，且S-400的雷达系统可能掌握如何定位并追踪美国及盟国的F-35战机，导致后者难以躲避俄方武器攻击。