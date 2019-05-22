菲律宾租船将垃圾运送回加拿大

（早报讯）菲律宾总统府表示，鉴于加拿大在运回违规垃圾问题上一再拖延，菲方已决定自行租用船只将这批在菲滞留近6年的垃圾送回加拿大。

新华社报道，菲律宾总统发言人萨尔瓦多22日发表声明称，菲总统杜特尔特对于加拿大在运回违规垃圾问题上一再拖延的态度和处理方式十分不满。

菲方认为，这表明无论在垃圾处理问题上还是对菲关系问题上，加拿大政府都没有采取严肃的态度，加拿大将菲律宾当作“垃圾倾倒场”的做法使菲律宾人民受到“严重侮辱”。

声明说，鉴于此，杜特尔特已指示菲政府有关部门租用私人公司船只将这批垃圾立即运回加拿大，菲政府愿意承担全部费用。如果加拿大不接受菲方运回的垃圾，菲方将把垃圾倾倒在加拿大邻近海域。

菲律宾与加拿大两国近期围绕这批垃圾的争议愈演愈烈。2013年至2014年间，一家加拿大公司向菲律宾出口了103个集装箱的垃圾，集装箱外贴有可回收塑料的标签。目前已有34个集装箱的垃圾被处理，但仍有69个集装箱的垃圾滞留在菲港口。

菲海关表示，检查发现，这69个集装箱中有大量电子产品垃圾和厨房垃圾等。菲方指责加拿大违反《巴塞尔公约》，并一再敦促加拿大运回这批垃圾。《巴塞尔公约》旨在遏制越境转移危险废料，特别是向发展中国家出口和转移危险废料。菲律宾和加拿大都是该公约的缔约国。

菲律宾与加拿大近年来数次协商并成立解决垃圾集装箱联合小组，但垃圾问题一直悬而未决。杜特尔特今年4月底再次强烈敦促加拿大尽快运回垃圾，并设定5月15日为最后期限。由于加拿大未能按期运回垃圾，菲律宾外交部5月16日宣布召回包括大使在内的多名菲驻加拿大外交官。