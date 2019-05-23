加拿大将雇用物流公司 从菲运回滞留垃圾

（早报讯）在菲律宾领导人宣布将把加拿大滞留在当地的近70个集装箱垃圾强制送回加拿大后，加拿大政府周三（22日）宣布，将雇用一家物流公司尽速将这些垃圾运回国。

中新社报道，加拿大环境与气候变化部表示，经过招投标过程，政府已与波洛莱物流公司（Bolloré Logistics）就此签约。该公司将在数日内着手准备运输事宜，并于6月底前完成全部垃圾清除工作。

加方也承诺，将承担这批垃圾转运、处置的相关费用。

加拿大一家公司在2013年至2014年间向菲律宾出口了103个集装箱，并声称是可回收塑料的垃圾，但实际其中混有塑料、金属、纸张以及生活垃圾等。当中34个集装箱的垃圾已获处理，但其余垃圾至今仍滞留在菲律宾的港口。

菲方曾屡次敦促加拿大运回这些垃圾，并批评加方行为违反了旨在遏制出口和跨境转移危险废料的巴塞尔公约。

菲律宾总统杜特尔特早前设定本月15日为加方运回垃圾的最后期限。但加方“爽约”。菲律宾方面遂于本月16日下令召回包括驻加大使在内的多名外交官，以示抗议。

周三，菲总统府发言人表示，菲方将物色航运公司，把垃圾强制运回加拿大，甚至不惜将其倾倒在加拿大领海内。

加拿大总理特鲁多同日针对媒体表明，将同菲方寻求解决方案。他说：“这一状况是不能接受的，而且已经持续太久了。”