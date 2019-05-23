英女王逛超市体验自助结账服务

（早报讯）93岁英国女王伊丽莎白二世逛超市，体验自助结账服务时叹为观止问道：“会不会有人不付钱啊？”

英国《每日快报》消息，为了纪念英国连锁超市Sainsbury's成立150周年，英国女王5月22日参观了位于伦敦市中心考文特花园的一家超市快闪店。

报道称，超市自助结账服务让女王吃了一惊。女王好奇地问：“会不会有人不付钱啊？”。工作人员忍着笑意仔细介绍了结账系统，还让女王亲自体验了一把快捷服务。

据说，英女王在苏格兰时常到巴尔摩勒尔附近的超市购物。如今在闲暇时间，女王常常会和老伴菲利普亲王亲自去超市购物。

伊丽莎白女王生在英国皇室，很多食物和饮品并不需要她自己去选购，并且她的食物会根据她的身体状况进行配备，但女王还是有自己的喜好。

在英国王室，逛超市也算是家庭活动之一。戴安娜王妃一直希望孩子们可以过普通人的生活，她常带孩子们悄悄去看电影、吃快餐、逛超市。买好东西，她会让儿子威廉提着物品，就像普通妈妈一样。

如今，除了女王之外，最常被拍到自己去超市购物的就是凯特王妃，她不但亲自购物，还自己将购买的物品装进后备箱，除了结账时使用快速结账通道，其他和常人无异。