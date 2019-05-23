马国警方突击德勤查一马公司案

（早报讯） 马来西亚警方在调查一个马来西亚发展有限公司弊案有新行动。警方周四突击搜查知名审计公司德勤（Deloitte）以调查此案，但并未逮捕任何人。

据《星洲日报》报道，武吉阿曼警察总部商业罪案调查部副总监赛夫证实，警方周四上午10时45分派人到敦依斯迈医生花园搜索德勤办公室。他说，警方是为了调查一个马来西亚发展有限公司（一马公司、1MDB）弊案而到德勤索取一些文件。

据“透视大马”报道，赛夫证实警方直到周四傍晚5时30分仍持续搜查。《星报》则指警方没收一些文件和档案，但并未逮捕任何人。

据《星报》报道，一马公司2009年中成立后，先后委任安永（Ernst & Young ）为其审计公司。安永2010年并未核准一马公司账目，并停止继续成为一马公司的审计公司。

一马公司过后委任的审计公司毕马威（KPMG），则签署了一马公司2010年丶2011年和2012年至3月31日的账目。但这些账目未经审计师签字核准。 毕马威过后也退出一马公司的审计工作。德勤2013年12月接手一马公司的审计工作。一马公司当时指毕马威“无法总结”其2013年账目。

一马公司于2015年5月指德勤已经核准其2013年及2014年账目。德勤过后在也在2016年7月退出一马公司的审计工作。希盟政府去年5月上台后，财政部长林冠英去年5月23日宣布委任普华永道（PwC）审计一马公司的财务状况。换句话说，全球四大审计公司都曾审核一马公司的账目。