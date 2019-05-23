林吉祥退出“双吉辩论”

（早报讯） 民主行动党元老林吉祥宣布退出与前首相纳吉的“双吉辩论”。他说，这场辩论可能引发华巫冲突为由。林吉祥宣布退出不到五分钟，纳吉随即讥讽林吉祥自说自话。

林吉祥周四下午发布声明表示，他原本准备针对贪污、滥权与犯罪等课题与纳吉辩论，但这场辩论可能会遭别有居心者操弄而成为种族课题，他因此决定退出这项辩论。

他也表示，民行党如今是希望联盟政府成员党，希盟成员党需要新的纪律，也必须考量希盟的利益。“我知道我的决定将招来冷嘲热讽，笑我是懦夫。马来西亚人民可从我在政坛的53年来评断我究竟是不是懦夫，我也随时愿意接受马来西亚人民的裁决。”

纳吉过后在面簿贴文指出：“看吧，林吉祥长篇大论宣布退出辩论。答应辩论的是林吉祥。挑选题目的是林吉祥。退出辩论的也是林吉祥。还不到两天时间。”

纳吉周二在一项专访中挑战宿敌林吉祥公开辩论后，林吉祥也爽快接下战帖，还抢先设定辩题是“马来西亚如何沦为一个贼狼当道国家，我们要如何成为廉正国家”，并号召公众踊跃提出意见。

两人随即委派助理商议辩论地点与日期等细节，并初步决定在下月初开斋节后以直播的方式举行。林吉祥过去曾多次挑战纳吉辩论，纳吉都不回应或拒绝参与。