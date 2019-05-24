北海道哈密瓜320万日元成交 创史上最高价

（早报讯） 日本北海道代表性的奢侈名品“夕张哈密瓜”今天举行年度首次拍卖，这也是进入令和新年代的首次竞拍，最顶级的两个以500万日元（约6万新元）的天价成交，创史上最高价。

据日本媒体报道，本次年度首拍今天上午在札幌市中央批发市场举行，由于这是令和年代的首场竞拍，拍卖会场从一早就相当热闹，价格飆升的速度也高于往年。

而这次拍卖焦点，最顶级的一箱（两个）夕张哈密瓜最终由日本饮料大厂“POKKA SAPPORO”以500万日元的天价得标，比去年首拍拍出的320万日元高出逾五成。