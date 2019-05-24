多国航空监管机构未就波音737MAX复飞达成共识

（早报讯）来自全球30多个国家的航空监管机构代表周四（23日）在美国得克萨斯州沃思堡举行会议，探讨是否允许波音737MAX系列飞机复飞。但会议未达成共识，表明各国对该机型的安全问题仍存担忧。

当天会议由美国联邦航空局召集，来自中国、加拿大、法国、德国、英国等30余个国家的航空监管机构代表与会，听取美国联邦航空局报告波音在两起空难后对737MAX飞机所作的升级改进。

新华社报道，此次会议意在希望说服各国，一旦美国联邦航空局同意737MAX复飞，其他国家也能尽快解除禁飞令。但会议未能就此达成共识，一些代表提出就改进后的系统进行测试，并要求加强飞行员培训。

另据路透社报道，美国联邦航空局、波音公司与国际民用航空组织代表周四在加拿大蒙特利尔举行闭门会议。会后有消息说，737MAX最早可能于6月底在美国复飞。但FAA代局长埃尔韦尔受询时拒绝对此置评，并重申只有确保安全才会让MAX型客机复航，而且没有设定时间表。

波音公司目前仍未就737MAX飞行控制系统的改进升级提交最终正式认证申请。根据规定，提交申请后，波音还需通过试飞向美国联邦航空局专家展示所作改进。