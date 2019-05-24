马国机票从下月起须标明最终价格

（早报讯）马来西亚从6月1日起，购买机票的人，不用再担心隐藏费的问题。

星洲网报道，一旦马来西亚航空委员会（MAVCOM）修正的2016年马来西亚航空消费者保护法则（MACPC）于6月1日生效后，航空公司在刊登广告及出售机票时，必须展示机票的最终价格，包含政府征收的所有费用、法律阐明的收费和燃油附加费等。

换言之，航空公司展示的机票最终价格，以及列出各项收费后，不能再向消费者征收任何其他费用。

交通部副部长拿督卡马鲁丁说，修正后的法则也阐明，在退款方面，根据机票买卖的条件，如果消费者是直接向航空公司买机票，日后若有需要退款，须在30天内完成。

他周五出席Fly Smart手机应用程式推介礼时说，如果是通过代理或旅游网站购买机票，航空公司也必须在30天内退款给代理或旅游网站，消费者再向代理或旅游网站处理退款事宜。他说，消费者可以在事情发生后的一年内进行投诉。

在乘客服务费（PSC）方面，如果消费者购买优惠及不可退费的机票，但是没有登机，在要求航空公司退还乘客服务费时，航空公司最多只能收取5%的行政费。

如果错过班机的消费者购买可退费的机票，在索回乘客服务费时，航空公司不能收取任何行政费。

此外，机场营运业者必须展示该法则，让消费者了解他们的权益；航空公司也必须通过任何平台向他们展示MACPC的内容。

卡马鲁丁说，修正后的法则将进一步加强和维护消费人的旅行权利。他说，MAVCOM在去年下半年总共接获821项投诉，比前年同期增加了11.7%，主要是有关行李丢失、退款、班机延误或取消的投诉，99.6%的投诉已经获得解决。“按照规定，航空公司必须在30天内处理90%的投诉，余者则须在60天内解决。”