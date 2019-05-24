云顶大马拟实行成本削减措施或裁员

（早报讯）马来西亚云顶世界（Resorts World Genting）户外主题公园合约终止后暂无新进展，加上新增赌场税，让云顶大马（GENM，4715，主要板消费）元气大伤，目前正致力于实行成本削减措施，甚至包括裁减人手。

云顶大马预计，成本合理化效益将从本财年次季显现，故券商普遍维持其投资评级。

为应付赌场税提高10%所带来的影响，云顶大马自今年首季便着手执行数项成本合理化举措，其中包括裁减人手。联昌投银研究指出，云顶大马预计是项措施的效益将从本财年次季开始显现。

丰隆投银研究分析师洪慧慈在接受《中国报》电访时指出，除了原本受聘于在户外主题公园就职的技术人员将不获续约外，该公司尚未透露具体有多少人手被裁，或涉及哪个部门及业务。

“由于户外主题公园合约已终止，这些之前受聘的技术人员目前都派不上用场了。”

同时，她说，虽然亚细安赌场（包括越南、柬埔寨和菲律宾）贵宾（VIP）赌场与休闲领域的激烈竞争将打击大马云顶世界和圣淘沙名胜世界（RWS），但云顶大马的成本合理化措施预计提高公司整体营运效率，因此仍乐观看待该公司前景。

至于云顶世界户外主题公园的进展，联昌投银研究称目前依旧未有任何更新，而工程若无限期搁置并延长，相信云顶大马将需要为此投入更多的拨备；该公司截至目前共在该项目中投资了8亿美元。

由于首季业绩表现不佳，云顶大马周五股价开低走低，最低跌7仙或2.2%至3.06令吉。