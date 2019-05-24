难民署：干旱致罗兴亚难民营严重缺水

（早报讯）联合国难民署说，受厄尔尼诺现象影响，罗兴亚难民居住的孟加拉国南部地区遭遇严重缺水，作为主要用水来源的雨水收集池已经干涸，难民署预计将在未来十多天通过公路向当地的14万多罗兴亚难民送水，这一送水工程成本极高。

难民署发言人马赫希奇24日指出，这一地区夏季的气温可能高达40摄氏度，又缺乏可用的地下水资源，无论罗兴亚难民还是收容社区都长期受到干旱影响。厄尔尼诺现象的发生使情况进一步加剧，自去年11月以来降雨稀少，雨水收集池中所蓄存的水源已近枯竭，而根据气象预报，当地近期内都不会出现降雨。

联合国新闻中心引述马赫希奇说，从两周前开始，难民营已被迫将每人每日的用水配给从此前的20升减少到15升。为避免因清洁水源不足而引发卫生和健康问题，难民署决定通过陆路运输向营地送水，据估计，每月向14万难民送水的费用可高达6万美元（8.26亿新元）。

与此同时，难民署也正与其他机构合作，希望能赶在6月的雨季来临之前建立更多的雨水积蓄池和其他更加先进的储水设备，帮助解决当地的长期缺水问题。为此，难民署继续呼吁各捐款方慷慨解囊，为罗兴亚难民和脆弱的孟加拉国收容社区提供援助，该地2019年的联合人道主义应对计划需要募集9.2亿美元资金，目前仅有不到20%到位。