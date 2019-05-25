加拿大航空新例 机位超卖 行李遗失 乘客获赔偿

（早报讯）为了保障飞机乘客权益，加拿大将于今年7月15日起实施新例，规定航空公司遗失行李或因机位超卖而令乘客不能上机，都得作出赔偿。

加拿大运输部长加尔诺（Marc Garneau）24日宣布，超卖机位的航空公司得赔多达2400加元（近2463新元），至于遗失行李，则最多提供2100加元（2155新元）赔偿。旅客必须在120天内提出赔偿申请。

香港《星岛日报》报道，新例适用于所有经营在加拿大起降航班的航空公司。当航空公司要求乘客放弃其机位时，补偿额为延迟0至6小时900加元、延迟6至9小时为1800加元、9小时或更长时间为2400加元。

根据新例，若乘客登机后三个小时都未能从停机坪出发，航空公司必须安排乘客下机等候。

而自12月15日起，若航空公司在可控制范围及与安全无关情况下延误或取消航班，最高赔偿额为每名乘客1000加元，并得向乘客提供饮食及住宿，为他们重新订位。若有需要的话，可为他们提供别家航空公司的机位。但新例不适用于大规模航空交通故障、恶劣天气、罢工或机场恐吓等。

加尔诺说，乘客权利法案将分阶段实施，由于涉及班机延误和取消的赔偿安排较为複杂，航空公司表示难以赶及7月中的期限，因此押后到12月15日才生效。