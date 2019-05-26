跌入水井37小时 老翁生吃青蛙保命

（早报讯）霹雳州实兆远一名华裔老翁，独自一人到油棕园劳作时，不慎跌入被野草覆盖的水井，下半身至胸部位浸泡在井水中达37个小时，直到前晚（5月24日）才由锲而不舍的搜救人员发现，成功从逾4米深的井中救出。

70岁的周永光被发现时意识清醒，还能正常言语，但因两天一夜未睡，加上处于挨饿情况，显得疲惫虚弱。救援人员找到他后，马上往井中丢下一瓶矿泉水让他解渴及恢复体力，接着找来梯级放下井中，再抛下一条塑胶管，让他捆绑在身体，以便爬上来。他被救出后，由专科医生的协助检查身体状况，再用车载往医院检查。

周永光是在前天上午7时许，独自骑电单车去油棕园检拾油棕果，却在上午9时左右跌入油棕园内的一口水井。当天中午他的太太等不到他回家吃午餐，到了傍晚由亲人向当地的自救会求助，进而组织队员漏夜进入油棕园展开搜索，经过30多小时才找到他。

从鬼门关走一圈回来

在忆叙受困井内的情况时，周永光说：“我受困井中的第一天一直念‘阿弥陀佛’，让心里感到踏实，因此在第一天没有感到惧怕。但到了第二天，在饥寒交迫加上超过30个小时没有睡及站在水中的情况下，开始感到体力不支，意识逐渐模糊。”

他昨早在医院受访时心有余悸的说：“我为了活命被迫喝下又脏又臭的井水，甚至生吃了井中的青蛙，直到再也找不到青蛙时，我开始感到恐惧，想着最多只能再拖一天，如果到了星期日还是没有被人发现，肯定会死去。”现在感觉上自己是从鬼门关走了一圈回来。

“我真的非常感谢自救援队员，若不是他们没有放弃的漏夜搜索，可能我再也见不到太太了。我当时在想到死亡时，心里唯一担心的是丢下老伴一人，她能承受得住吗？”