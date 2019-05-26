（早报讯）柔佛行政中心依斯干达布蒂里市政局星期日召开常月会议时，全体17名希盟市议员突然离席抗议而导致会议流会。他们指同属希盟的市长处理斋戒月摊贩执照时滥权。

这样的抗议方式不但是希盟去年上台以来头一遭，国阵前政府执政的60年期间也不曾发生。分析员认为，斋戒月摊贩执照争议其实只要内部协商即可解决，但此次却导致市政局常月会议流会。这显示柔佛希盟的内斗已经升级。

带领全体依斯干达布蒂里市政局（简称“依市政局”）议员离席的诚信党市议员党鞭莫哈末阿詹表示，他们不满依市市长阿迪阿兹哈里擅改依市政局执照组今年第四次小组会议通过的议案。他指阿迪阿兹哈里的做法导致原本成功申请振林山达乐镇努萨利亚4/7路的斋戒月市集100个摊贩中，有47个摊贩的申请过后被驳回。市议员与市政协调后，47个摊贩中有30个摊贩过后也成功申请，其余17个仍遭驳回。

他表示，一些摊贩在社交媒体抗议当局的做法，这让依市政局和希盟的形象受损。他们希望市长能在斋戒月结束前说明此事。

阿迪阿兹哈里过后表示将调查属实斋戒月摊贩的申请情况，并将报告提交全体市议员及主管地方政府、城市和谐及环境的州行政议员（州内阁部长）陈正春。但他也要希盟四党的市议员党鞭说明上述全体离席抗议行动。