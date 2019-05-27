新研究：特定胎盘干细胞可修复受损心脏

（早报讯）美国一项最新研究发现，一种胎盘干细胞可在实验小鼠心脏病发作后修复受损心脏，并能避免宿主免疫系统的排异反应。研究结果发表在新一期美国《国家科学院学报》上。

新华社报道，美国芒特西奈伊坎医学院等机构研究人员介绍，此前研究就发现小鼠胎盘干细胞可以帮助怀孕母鼠修复心脏损伤，他们的新研究则确认了能让心脏细胞再生的是一种名为Cdx2的胎盘干细胞。

在动物实验中，研究人员首先诱导3组雄性小鼠心脏病发作，然后让第一组接受Cdx2干细胞治疗，第二组接受不表达Cdx2的胎盘干细胞治疗，第三组接受生理盐水治疗进行对照。

结果发现，接受Cdx2干细胞治疗的小鼠心脏组织均有显著改善和再生。3个月后，干细胞直接迁移至心脏损伤处，形成新的血管和心肌细胞。后两组小鼠则出现心力衰竭，且心脏无再生迹象。

研究还发现，Cdx2细胞拥有胚胎干细胞的所有蛋白质。胚胎干细胞是一种高度未分化细胞，能发育成多种组织和器官。

芒特西奈伊坎医学院心血管再生医学主任、首席研究员乔杜里说：“我们已经能够从足月的人类胎盘中分离出Cdx2细胞，因此有望设计出一种比过去更好的人类心脏干细胞疗法。”