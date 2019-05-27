关丹老妇看中医三天医药费逾3万令吉

（早报讯）彭亨关丹一名78岁华裔妇女到当地一名中国籍中医师诊所看诊，三天内两次疗程收费近3.3万令吉（约1.1万新元）。这包括四颗总价1.44万令吉的“排毒丸”（每颗3600令吉），以及一颗9000令吉的“加强版排毒丸”。

医药费让这名老妇黄伍不但花光毕生积蓄，还透过女儿向女婿商借1万令吉。家属得知此事后，立即要求公正党德伦敦区州议员沈春祥协助处理。沈春祥星期日陪着黄伍前往上述中医诊所时，中医师同意退还2万9950令吉。

沈春祥过后召开记者会，由黄伍讲述事发经过。黄伍说，她看到这名中国籍中医师到关丹驻诊的广告后，就要求女儿星期日（23日）下午带她前往看诊。“医师替我把脉，说我脉搏又乱又弱，然后帮我用气功和拔罐吸血治疗，之后要我当场吃三颗排毒丸，每颗3600令吉，三颗共1万零800令吉，拔罐则收费180令吉。”

黄伍的女儿过后陪她到银行领出定期存款缴付这笔医药费。黄伍两天后又根据这名中医师的指示回去复诊。“医师这次从我背后吸出很臭的血，告诉我说要更强的排毒丸，加强版排毒丸每颗9000令吉。我吃了一颗加强版，也吃另一颗3600的排毒丸，加上他给的一小包白色粉末，这次收费2.2万令吉。”

黄伍表示，两次疗程的医药费“都是我的棺材本呀！我相信‘医者父母心’这句话。我觉得他是医师，不会骗人的。”中医师还要她下周二再去复诊，她只好透过女儿向女婿借1万令吉，女婿就向沈春祥求助并揭发此事。

这名中医师表示，他的排毒治疗有便宜及昂贵之分，便宜的只需数百令吉，昂贵的则上千令吉。他指黄伍坚持选择最贵的排毒治疗。

马来西亚中医师针灸专业学会会长何国忠医师受询时表示，凡要在当地行医的外国中医师，都必须获得马来西亚中医总会、马来西亚华人医药总会，或马来西亚中医师暨针灸联合总会发出的行医证。