朝中社：美国国家安全顾问博尔顿是“战争狂热者”

（早报讯）朝鲜官方媒体报道，朝鲜外务省发言人评论称，美国总统国家安全事务助理博尔顿是一位“战争狂热者”，而他的行为破坏和平与安全。

中通社报道，此番评论与近期博尔顿的言论有关。博尔顿较早前称，朝鲜开展的发射战术导弹的军事演练违反联合国安理会决议。

朝鲜外务省发言人27日在朝中社发表的评论指出："博尔顿是着名的战争狂热者，此前曾将朝鲜称为‘邪恶轴心’，幷制定过各种挑衅战略，包括开展先发制人的军事打击、暴力更换国家体制。博尔顿堪称美国总统破坏和平与安全助理，而不是努力构建安全的顾问。"

韩联社报道，韩国总统府青瓦台核心幕僚27日就博尔顿批朝言论表示，韩美军方仍在分析朝鲜日前发射导弹的性质，双方对导弹的定性规定幷无变化。

博尔顿25日表示，联合国决议禁止朝鲜发射任何一种弹道导弹，朝鲜违反了安理会决议是不容置疑的。

另一方面，美国总统特朗普26日在推特发文称，“据说朝鲜发射了一些小号武器，也许有些人会因此感到不安，但我不会，我确信朝鲜国务委员长金正恩会信守承诺。”这一推文引发外界对特朗普警告博尔顿的猜测。

白宫发言人桑德斯随后补充称，特朗普仍然坚信他与金正恩的关系可靠，而金正恩会忠实履约。特朗普还在美日首脑会谈上表示，“朝鲜已经很久没有发射火箭，也没有进行核试验，朝美之间互怀敬意。”

青瓦台幕僚还对媒体表示，我们无从知晓博尔顿何出此言；但特朗普次日一早发推谈到此事，此后白宫发言人也进行了额外的说明，我认为应该总揽全局领会美方的意思。