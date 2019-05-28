盟友自由党倒戈 奥地利首相库尔茨被议会罢免

（早报讯）奥地利首相库尔茨（Sebastian Kurz）被逼下台，其在民族主义自由党的昔日联盟伙伴加入反对派阵营，于27日在议会投票将其罢免。

彭博社报道，这是奥地利自第二次世界大战后重建以来首次发生首相被议会罢免。奥地利总统范德贝伦（Alexander Van der Bellen）将任命一个看守政府管理国家，直到9月举行大选为止。

对于这位欧洲最年轻的领导人来说，这个事件是他命运一次重大逆转，他成为了奥地利“最短命”的首相。议会是在库尔茨领导的人民党在欧洲议会选举中获得决定性胜利后作出罢免其的决定。

这次的不信任投票结果对反对党来说是次风险极大的赌博，因为民调显示奥地利人不希望库尔茨下台。

总统范德贝伦的选择包括任命高级公务员，退休政治家或法官。他还可以让库尔茨继续担任代理首相几天，以让其参加周二在布鲁塞尔举行的欧盟峰会。

5月24日，奥地利联合政府的极右派副首相施特拉赫（Heinz-Christian Strache）2017年和疑是俄罗斯富商侄女政商黑箱交易的谈话视频曝光，导致联合政府倒台。

在视频中，施特拉赫向对方提及，如果在竞选中获得资金援助，他上台后会提供国家项目作为回报。此视频公开后，引发奥地利政坛地震。