日本川崎伤人案：二伤者去世

（早报讯）5月28日，日本东京附近的川崎市发生持刀伤人事件，行凶者刺伤至少19人后被捕，伤者包括孩童。

川崎市消防部门官员Yuji Sekizawa说，一名男子和一名女童没有生命迹象。通常，日本医疗人员用此词来说明他们拯救的对象死亡。但他们的死亡尚未得到官方医疗专业人员的证实。

此前，消防部门发言人称：“一名男子刺伤了他们……我们在早上7点44分接到紧急电话，称四名小学生被刺伤。”

案发地点时川崎市一个公园，日本放送协会报道，其中有三名伤者心肺功能停止。凶手刺伤自己，负了重伤，已经被捕。