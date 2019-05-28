研究：深加工食品或更易致胖

（早报讯）加工好的食品吃起来方便快捷。但一项新研究表明，它们可能会“诱使”人们吃得更多，从而导致超重和肥胖。

新华社报道，这项由美国国家卫生研究院下属的国家糖尿病、消化系统疾病和肾病研究所进行的研究，首次通过随机控制实验来观察深加工食品对人们进食的影响。该研究体系定义的深加工食品指的是含氢化油、高果糖玉米糖浆、调味剂和乳化剂等食品工业中常见添加成分的食品。

研究人员在新一期美国期刊《细胞-代谢》上发表论文说，10位成年男性和10位成年女性志愿者参与了这个为期一个月的封闭实验，他们被随机分为食用深加工食品组和低加工食品组，连续两周食用同一组别食物。每份深加工食品和低加工食品所含的热量、糖分、纤维、脂肪和碳水化合物都一样，而志愿者可自由选择吃多少份。例如一份深加工食品早餐可能包括火鸡培根和奶油芝士百吉饼，而低加工食品早餐则是加入核桃、香蕉和脱脂牛奶的燕麦片。

结果显示，食用深加工食品的志愿者平均每天比另一组志愿者多摄入约500卡路里热量的食物，而且吃得更快。他们的体重两周后平均增加0.9千克，而食用低加工食物组则平均减重0.9千克。

研究人员表示，该研究再次证明了低加工食品的好处，但目前还不清楚深加工食品如何影响人们的饮食行为并导致体重增加的机制。