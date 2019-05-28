珠峰“大堵车”已致11人死亡 经验不足成主因

（早报讯）世界最高峰珠穆朗玛峰本登山季事故频发。当地时间27日，又有一名登山者在拥挤不堪的珠峰上死亡，至此珠峰“大堵车”导致的死亡人数已上升至11人。

海外网引述美国有线电视新闻网（CNN）报道，27日，尼泊尔旅游局局长阿查里亚透露，一名62岁的美国律师库利什当天在尼泊尔一侧登顶珠峰后死亡。阿查里亚说库利什身体很强壮，27日晚上他成功下撤到珠峰的南山口（海拔7900米），但在这之后他不幸去世。

同样是在27日，一个来自奥地利的家庭接到亲属在珠峰死亡的消息。兰德格拉夫今年64岁，23日在登顶珠峰成功几小时后去世，他的家人几天后才得知噩耗。

天气转暖后，珠峰的“登山潮”人数渐渐多了起来，这也导致珠峰出现了大规模拥堵。很多登山者要在海拔8000米左右的地方排几小时的长队。此外，绝大多数人在没有额外氧气供给的情况下，登顶后只能坚持几分钟的时间，但由于拥挤下山的时间推迟，加上等候时间过长、体力消耗太大等因素，不少人将生命留在了珠峰。

香港《星岛日报》引述加拿大冒险电影制片人沙卡里（Elia Saikaly）说，登山客们”必须跨过一具又一具的尸体“。他也回忆，在攻顶的最后一段路程执中，看到一名苦苦挣扎的女性，他试图劝退对方，但最后该女子还是不幸死在山顶上。

来自美国亚利桑那州的医生多林（Ed Dohring）就提到，山顶上唯一的平坦空间大约只有两张兵乓球桌大，却挤了15到20个人。多林回忆，为了攻顶，他排队等了好几个小时，大家只能前胸贴后背，紧挨著对方，并且站立在结冰的石头边缘，旁边就是几千英呎的峭壁，他甚至必须跨越一名女性的尸体才能前走。

登山向导巴林格认为，屡屡有人死亡的原因很大程度上是登山者和提供登山服务的公司经验不足。他说，经验丰富的登山者都把海拔7900米以上的地带称为“死亡区”，人类不适合待在那里。如果在这一地带出现拥堵，那情况就比较严重了。

登山者大卫说，主要问题是缺乏经验，攀登珠峰需要完善的后勤保障；但目前这是一个难题，加上尼泊尔政府对攀登的人数没有限制，就会导致危险发生。

自1922年第一次发生登山者在珠峰死亡的事件后，至今已经有200多名登山者死亡。大部分尸体都深埋在山上的冰川和积雪下。