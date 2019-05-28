巴西另一座矿坝有坍塌风险 居民为防止灾情做准备

（早报讯）巴西矿业巨头淡水河谷公司另一座尾矿坝(tailings dam)可能坍塌，恐使数百万吨的有毒泥状物涌向城镇、河流和森林，数以千计巴西人27日为防止相关灾情做准备。

四个月前，淡水河谷公司(Vale SA)所有的一座矿场水坝溃决，造成242人死亡。

中国新闻社引述中央社的报道说，淡水河谷和紧急事务处理当局警告，位于东南部米纳斯吉拉斯州已停止运作的刚戈索克(Gongo Soco)矿场有一部分有崩塌风险，恐导致1.5公里远的苏尔苏普利尔(Sul Superior)矿坝溃决。

监控系统侦测到矿场北侧斜面出现不寻常的变动后，居住在矿坝周围的400多人已于2月初撤离家园。刚戈索克矿场已于2016年关闭，苏尔苏普利尔矿坝则存放近700万立方米的采矿废弃物。

这面斜坡通常一年移动约10厘米，但近几个月有加速的迹象。有媒体27日报道称，过去几天，光是一天便移动多达20厘米。

巴朗德科凯斯(Barao de Cocais)有约6000居民住在所谓二级安全区，他们全都处于高度警戒并进行疏散演习，为因应可能发生的灾难做准备。矿坝一旦溃决，他们只有不到一个半小时的时间能撤离到安全地带。

根据淡水河谷公司24日更新的最新消息，淡水河谷拥有“多支永远处于备战状态的团队”，也说“没有技术数据能够证实坡面滑动最终是否将导致矿坝崩塌”。淡水河谷公司还说，已采取“一切预防措施”。