马国将“遣返”3000公吨洋垃圾

（早报讯） 马来西亚能源、科学、科技、气候变化及环境部长杨美盈宣布，当局检查了60个货柜的外国废弃物（俗称“洋垃圾”）后，将把这批重达3000公吨的洋垃圾全部送返来源国。这些国家包括日本、英国、沙特阿拉伯、孟加拉、加拿大、澳大利亚、美国及中国。

这批即将“遣返”的洋垃圾是马来西亚历来规模最大的。分析员认为，中国2018年初拒绝接受洋垃圾后，许多洋垃圾就转向马来西亚、泰国、越南与菲律宾等东南亚国家。马国政府再次严厉执法，就是为了遏制数量越来越多的洋垃圾。

杨美盈周二在巴生西港召开记者会表示，内阁4月4日已经委任环境部成立专案小组，联同多个执法单位调查非法洋垃圾的问题。非法进口洋垃圾者一旦被控且罪名成立，将面对不超过10万令吉罚款（约3.4万新元）或两年以下监禁。

她表示，这次是环境部、关税局、固体废料管理机构及巴生港口管理机构等多个部门联合展开打击洋垃圾入境的第一阶段行动。她说，当局已经检查上述60个货柜中的50个，并已将其中10个送回来源国。

杨美盈表示，这些洋垃圾都是非法输入的。当局将发信勒令相关进口商在14天内把洋垃圾运回原来国家，否则将遭当局对付。她说，当局已经送回的10个货柜中，有两个来自日本，其他八个则来自英国、沙特、孟加拉、加拿大、澳洲、美国及中国。 她说，来自中国的货柜里面的垃圾其实来自法国，相信这是中国拒绝洋垃圾入境后，有人将货柜从中国转运到马来西亚。