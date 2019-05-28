国际能源署：全球运行核反应堆452座

（早报讯）（早报讯）国际能源署说，核电发展越来越集中在发展中国家，正在建设的核反应堆中有40座位于中国、印度等国。相比下，发达经济体的核能发展乏力，这对未来全球能源安全和实现气候目标构成威胁。

新华社报道，国际能源署周二（28日）发布《清洁能源系统中的核能》的报告显示，截至今年5月，全球运行中的核反应堆总计452座，分布在30多个国家，另有54座正在建设中。

核能是目前全球第二大低碳电力来源，仅次于水电。近年来，核电占全球电力供应量的比重处于下降水平，从20世纪90年代中期18%左右的峰值下降到2018年的10%。尽管近年来太阳能和风能发电量大幅增长，但2018年低碳能源在总电力供应中的份额为36%，与20年前持平。换言之，过去20年核电贡献下降8个百分点，完全抵消了其他可再生能源份额的增长。

相比之下，在发展中国家，大多数核反应堆运行年数不到20年。通常，核电站的设计使用年限为40年，不过，经工程评估后许多核电站可以安全运行更长时间。

国际能源署在报告中建议各方，在核能发展领域确保现有核电站安全运行，支持和投资建设新的核电站，鼓励发展新的核技术，例如通过建设小型模块化反应堆等来降低发电成本。