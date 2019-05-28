马国防部六架型直升机“失踪”

（早报讯） 国阵政府2016年耗资3.2亿令吉（约1亿新元）购买的六架直升机，至今仍未见踪影。希盟政府已经要求彻查国防部这项军购案。

据《星报》报道，国防部长莫哈末沙布表示，政府行政、采购及财政调查委员会正调查此案。“在调查完毕及我接获完整报告之前，我不评论此事。”

消息人士表示，这六架MD530G轻型侦查攻击直升机，都是国防部透过马来西亚一家私人公司以3.21亿令吉购买的。国防部据称已通过这家私人公司支付逾1亿令吉。

消息人士表示，这家代理公司直到2018后仍无法完成这项军购任务，当局就让另一家上市公司接管，并支付美国制造商1亿令吉。前国防部长希山慕丁曾表示，首批批直升机会在2017年交货，第二批则在2018年9月交货。

希盟政府去年上台后，首相马哈迪去年6月委任前总审计长安比林领导“政府行政、采购及财政调查委员会”彻查前政府的疏漏，并指定从国防部开始调查。

安比林去年7月至12月调查的土地交换计划报告已完成，由国防部长莫哈末沙布本月9日在国会上议院公布。根据报告，国防部在前政府执政时期有多项“土地交换”计划出现严重疏漏，导致政府损失约5.2亿令吉。前首相纳吉与前国防部长希山慕丁也对这些项目进行“政治干预”，希望获得军人选票。