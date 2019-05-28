泰国下议院500议员全部产生

（早报讯）泰国选举委员会周二（28日）公布新的不分区议员分配结果，至此，泰国国会下议院500名议员全部产生。

此前，选举委员会认定清迈第八选区原为泰党当选人涉嫌贿选，要求该选区5月26日重选。选举委员会27日公布新未来党参选人诗暖在该区重选中当选，并在28日公布了据此结果调整的不分区议员分配结果。

新华社报道，根据分配结果，共有26个政党进入国会下议院，其中为泰党137席，人民国家力量党116席，新未来党81席，民主党53席，泰自豪党51席，此外还有21个政党获得1至10席不等。

泰国国会上下议院日前已完成议长、副议长的选举，待国王批准后生效。

根据泰国宪法，下议院议长出任国会主席，上议院议长出任国会副主席。新一届国会成立后，由国会主席召集上下两院共计750名议员就政党推举的首相人选进行表决，获得半数以上支持的候选人当选新首相。

当地媒体报道，截至27日，支持现首相巴育的人民国家力量党已联合多个政党，团结到至少188个下议院议席。上议院全部250个议席由巴育领导的全国维持和平秩序委员会指派产生，因此，上议院被普遍认为全体支持巴育继续担任首相。