马哈迪第四次访问日本

（早报讯） 马来西亚首相马哈迪周三前往日本展开三天工作访问，并将与日本首相安倍晋三会谈。这是马哈迪去年5月再次担任首相以来，第四次访问日本。日本也因此成为他出访次数最多的国家。

马来西亚外交部周三发布声明表示，马哈迪周四（30日）将出席“第25届日本经济大会：亚洲的未来”国际研讨会，并发表主题演讲。“预料马哈迪将提及不断变化的国际秩序，以及新科技如何塑造未来前景。”

日经大会是日本经济新闻自1995年开始每年举行的研讨会，让政府和商业领袖分享他们对亚洲未来的愿景。今年大会主题是《寻求新的全球秩序——超越无秩序状态》。

外交部表示，马哈迪将于周五（31日）会晤日本首相安倍晋三。“两名领袖将在会晤中商讨关乎共同利益的双边、区域和国际课题。”

日本是马来西亚去年第四大贸易伙伴，双边贸易额达1325.7亿令吉（约437亿新元）。马来西亚则是日本第14大贸易伙伴，以及日本在亚细安的第五大东盟贸易伙伴，排名在泰国、越南、印度尼西亚和新加坡之后。

马哈迪去年5月再次担任首相后，曾在去年6月10日至12日首次访问日本并与日本首相安倍晋三会谈。他去年8月6日至9日再到日本九州的福冈和大分展开工作访问。马哈迪去年11月5日至7日第三次到日本进行工作访问，并接领当时明仁天皇颁发的勋衔。

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