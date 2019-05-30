以色列解散议会 重新举行选举

（早报讯） 以色列议会29日投票通过由以色列总理内坦亚胡领导的利库德集团提出的解散议会提案，决定重新举行议会选举。

内坦亚胡因未能在29日“最后期限”前完成组建新一届政府，以色列议会当晚经过两轮投票，最终以74票赞成、45票反对的结果决定解散议会，并于今年9月17日重新举行议会选举。

以色列4月9日举行议会选举，利库德集团和其他右翼政党共获得65个席位，其主要竞争对手蓝白党和其他中左翼政党获得其余55个席位。利库德集团在议会只有36个席位，内坦亚胡要完成组阁，必须和其他政党组建执政联盟。