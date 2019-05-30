英国脱欧顾问费用近1亿英镑

（早报讯）英国国家审计署审查报告29日披露，政府部门截至今年4月至少向英国脱欧顾问机构支付了9700万英镑（约1亿6894万新元），未达到透明度标准。

审查报告显示：“为英国退出欧盟做准备一直是政府面临的重大挑战，面临专业人员短缺困境，各部门竞相聘用顾问机构，以填补特定的技能差距。”

报告指，政府内阁办公室安排下的9700万英镑英国脱欧咨询费用中的96％，已支付给普华永道、宾夕法尼亚咨询公司和波士顿咨询集团等六家咨询公司。

报告批评政府各部门缺乏透明度，在发布英国脱欧咨询支出细节方面落后数月，在发布退出欧盟咨询服务支出时，各部门尚未达到政府应遵循的透明度标准。

报告指出，有关政府商业和采购活动咨询合同中，政府各部门应在90天内公布有关脱欧咨询合同授予的基本信息，但英国脱欧咨询合同的基本细节公布平均需要161天。

报告警告，政府各部门在英国脱欧咨询工作费用支出可能在2020年达到2.4亿英镑，必将引起“高度敏感”。

报告称，高昂的咨询费用突显了政府对专业顾问机构的依赖，“无协议脱欧”的可能性加重了这种依赖。目前，在10月31日英国“无协议脱欧”的可能性越来越大。