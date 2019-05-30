越南拟延后退休年龄 新法最快2021年起实施

（早报讯）越南政府拟将男女公务员和劳工退休年龄，由目前的60岁和55岁，分别延后到62岁和60岁。法案若获得通过，将自2021年起实施。

这项草案将男性退休年龄由目前的60岁调高至62岁，并将女性退休年龄由目前的55岁调高至60岁。草案同时提出两项落实方案，其中第一方案是自2021年开始，男性和女性退休年龄每年分别调高3个月和4个月，直到2028年男性退休年龄达到62岁，以及2035年女性退休年龄达到60岁为止。

第二方案自2021年开始，男性和女性退休年龄每年分别调高4个月和6个月，直到2026年男性退休年龄达到62岁，以及2030年女性退休年龄达到60岁为止。

越南政府表示，有关延后退休年龄的第一方案调整时间较长，可避免对劳工和社会产生冲击，有利维持社会稳定以及符合国际惯例，因此建议国会采用此方案。

此外，这项草案也规定，部分从事特殊领域工作的公务员和劳工可提前或延后五年退休；另有把劳工全年加班时数不得超过300个小时调高，至不得超过400个小时等新规定。

统计显示，越南高龄者比率自1979年的6.9%增至2016年的10.5%，呈迅速成长趋势；越南民众健康情况与平均寿命都获得提高，目前达73岁；人员享有退休金福利的时间较长，导致退休基金面临失衡。