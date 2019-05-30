马国警方逮捕三名恐怖嫌犯

（早报讯） 马来西亚警方宣布逮捕三名恐怖嫌犯，其中两人与恐怖组织伊斯兰国组织首脑巴格达迪有联系，另一人则是炸弹专家。

警察总长阿都哈密周四发布声明说，三名落网者包括42岁的马国承包商、20岁的印度尼西亚男子及28岁的孟加拉男子。警方还在追查另一名涉嫌协助恐怖分子从沙巴偷渡到菲律宾南部的30岁印尼男子马万。

阿都哈密指出，警方本月17日先在吉隆坡国际机场，逮捕准备搭机前往埃及的42岁承包商。调查显示此人去年开始两次透过面簿联系巴格达迪，并计划从埃及前往叙利亚参与恐怖活动。

阿都哈密说：“调查显示此人是萨拉菲圣战主义者。他不承认马来西亚政府而意图推翻民主制度。他认为其他宗教信仰者，以及大选时协助政府的回教宗教司，都是可杀害的异教徒。”

他指出，警方星期日（26日）在沙巴根地咬逮捕一名20岁的印尼劳工。此人也曾与巴格达迪联系，并试图协助恐怖分子从沙巴偷渡到菲南展开自杀式恐怖袭击，并资助菲南恐怖分子前往叙利亚。

警方周四也在吉打州逮捕一名28岁孟加拉男子，他在该处任职船只引擎技工助理，他涉嫌资助伊国组织在孟加拉的分支组织、他也是制弹专家，并拥有多种化学物质。”警方已援引刑事法典相关法令及国家安全罪行（特别措施）法调查此案。