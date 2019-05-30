马哈迪：半年时间研究新柔地铁

（早报讯）（早报讯）马来西亚首相马哈迪表示，政府将用半年时间研究新柔地铁（RTS）计划，以确定这项计划是否对马来西亚有利。他说，当局还需要两年时间研究新隆高铁（HSR）计划。

马哈迪周四在日本东京的外国记者俱乐部活动发表演说时表示，前政府签署的多个发展项目协议必须检讨。“我们认为一些协议的造价过高并且有人中饱私囊，我们还未上台前就决定取消这些项目，但取消这些项目将涉及非常高额的赔偿。”

马哈迪指出，政府因此决定延续一些已经落实的项目，并通过重新谈判以降低项目的建设成本，其中包括东海岸铁路（ECRL）项目。他说，重新谈判让政府缩减210亿令吉（约70亿新元）成本。

马哈迪认为，倘若一些发展项目无法展延，就被迫要缩小规模或成本。“这就是我们正在做的事情，我们正在谈判。”

马哈迪也表示，当局还要两年来研究是否兴建新隆高铁。“政府将与前政府承包商，透过友好方式解决这些问题。”

新加坡基础建设统筹部长兼交通部长许文远上周三（22日）与到访的马来西亚交通部长陆兆福签署新柔地铁计划的补充协定。两人过后发表联合声明宣布，今年4月1日起暂停新柔地铁计划六个月直到9月30日。马国必须赔偿新加坡逾60万新元延期费用。若马方最终决定终止计划，则须赔偿新方超过6600万新元。

新隆高铁方面，新马两国2016年12月签署新隆高铁双边协定，打造新加坡直通吉隆坡的高铁服务。但希盟政府去年5月上台后，先以减少国家债务为由而要取消新隆高铁计划，过后则要求延后工程。两国经过几轮谈判，终于在去年9月签署协定，同意把高铁工程展延约两年。马方必须赔偿新加坡1500万新元的延期费用。