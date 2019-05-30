美国首季度GDP增长率从3.2%下修至3.1%

（早报讯）由于消费和出口情况强于初值，美国经济一季度增速下修幅度小于预期，这表明，在美国总统·特朗普升级对华贸易战之前，经济增长态势相对稳固。

美国商务部周四公布的数据显示，第一季度经通胀调整后的国内生产总值(GDP)折合年率增长3.1%，初值为增长3.2%，分析师此前预期会修正为增长3%。消费支出从增长1.2%上修至增长1.3%，优于增长1.2%的预期，不过仍为一年来最低增速。

彭博社报道，美债收益率曲线出现部分倒挂，彰显了一些投资者对经济正在失去动力的担忧，该数据可能会缓解这种担忧，并可能有助于开始为竞选连任造势的特朗普。与此同时，最近出炉的数据显示本季度前景黯淡，加之关税冲突加剧，为有望在7月成为有史以来纪录最长的经济增长期蒙上阴影。

扣除促进了GDP增长的贸易和库存部分，国内采购商的最终销售增长1.5%，为2015年以来最低增速，但高于增长1.4%的初值。经济师常以这项指标衡量潜在需求状况。由此来看，一季度经济增长力道可能比整体数字显示的要弱。

另外，从报告中关于这段期间的企业盈利状况来看，美国企业面临贸易战带来的逆风，共和党减税的效果可能正在减弱。公司税前利润环比下降2.8%，为2015年以来最大降幅，同比增长3.1%，为2017年以来最低增速。