美国麻疹病例增至971例 疫情严重

（早报讯）据美国疾病预防和控制中心（CDC）30日公布的数字，今年1至5月，美国境内发现的麻疹病例已增至971例，为1992年以来最严重疫情。

美国有线电视新闻网（CNN）报道，今年前5个月美国麻疹病例数量超过了1994年的963例，26个州发现病例存在。目前疫情最严重的地区是纽约州，纽约市已确认550例病例，纽约州洛克兰德县确认254例。此外，华盛顿州确认81例，加州确认47例。

美国于2000年宣布在国内消灭了大范围麻疹疫情，但根据CDC的数据，20世纪90年代初期美国麻疹疫情一度泛滥，1990年全美记录27786例病例，1991年9643例，1992年2200例。媒体指出，美国麻疹疫情的大幅下降得益于疫苗接种的普及。

《华尔街日报》称，纽约市和洛克兰德县的绝大多数麻疹患者来自当地的正统派犹太人聚居区。因文化和宗教信仰原因，这些社区中有一部分人拒绝接种疫苗。据媒体报道，纽约州正在推动一项法案，禁止本州居民以宗教信仰为由拒绝接种疫苗。

美国还有不少人相信接种疫苗会导致儿童患上自闭症，美国总统特朗普也曾在推特上转发此类观点。但今年麻疹疫情爆发后，特朗普发声呼吁公众接种疫苗。

CDC主任雷德菲尔德通过媒体呼吁公众尽快接种疫苗。他强调，麻疹是可以预防的疾病，最有效的预防途径就是确保有需要的人群接种疫苗。