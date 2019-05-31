新西兰发布新版“入境须知”短片 加强生物安全宣传

（早报讯）新西兰第一产业部29日发布最新版“入境须知”短片，旨在进一步明确和强化生物申报要求，在各口岸加强生物安全检查力度。

据新华社报道，新宣传片已有英文版和中文版，并将陆续增加法语、阿拉伯语等十多种语言的版本。宣传片时长1分30秒左右，目前在美联航执飞的新西兰航班上已可观看。

宣传片明确指出，水果、蔬菜、蛋类、肉类、种子、草药、香料、动植物制品、木制品不能携带进入新西兰。如果旅客违规瞒报，一经查出，将面临400新西兰元（约360新元）罚款，情节严重的或可被直接遣返。此外，个人使用过的户外用具如登山鞋、登山杖和帐篷等也需申报。

新西兰生物安全局负责人史密斯说，所有抵达新西兰的游客和新西兰人一样，有责任和义务帮助保护新西兰的生物安全。他同时忠告，对于不确定的私人物品，最简单的办法就是主动申报。旅客只要主动申报，即使所携物品不能被携带入境，丢弃即可，不会被处罚。

新西兰是执行严苛生物检疫的国家之一，每年因携带违规生物制品被罚款的案例很多。在过去一年中，果蝇、臭虫的入侵和亚洲桨蟹泛滥都给新西兰生态系统造成一定危害，第一产业部不得不耗费巨资予以处理。