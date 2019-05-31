重申会兑诺交棒安华 马哈迪允重振经济后下台

（早报讯）马来西亚首相马哈迪重申，虽然未定下期限，但他将信守希盟诺言，移交首相职权给公正党主席安华。

《马新社》报道，马哈迪在日本出席第25届《亚洲的未来》大会发表谈话时说：“我已经同意由安华接替我（出任首相），我会遵守我的承诺。当初希盟成立时，大家一致同意由我出任主席领导（希盟）。”

他表示：“我们也同意，如果我出任首相，我的任期将有所限制，但未订具体的期限。”

马哈迪指出，他需要一段时间重振经济，然后才会下台。

他认为，交棒前最迫切及最重大的课题，就是要处理马国的经济问题。“我们需要把国债减少到一定程度，这样我们的钱才可以用在发展上。”

马哈迪表示，希盟政府面临的另一挑战，是要改变人民依赖政府援助的心态。他感叹，部分马国人民不满希盟，只因希盟没有延续前朝政府派“免费钱财”的做法。

他指出：“现在我们承担了这巨大的债务。我们没有钱，不能派钱给人民。因此，他们（人民）不喜欢我们。但我们必须这么做。”

他提醒，如果不小心谨慎管理财务，政府将无法导正国家的财务问题。

马哈迪也强调，一直依赖政府免费派钱的国家将不会成长；反之，只有人民努力创造财富，国家才会繁荣。