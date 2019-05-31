民调：英国若现举行大选 保守党将沦为第三大党

（早报讯）最新民调显示，由于英国选民不满脱欧僵局并迁怒主要政党，若现在举行大选，首相特雷莎· 梅所属保守党恐得到创党近200年来最惨得票，沦为第三大党。

据报道，民调机构YouGov为《泰晤士报》所做的民调显示，保守党将以19%的得票在全国大选中排名第三，是创党近200年最差成绩；科尔宾领导的主要反对党工党得票同为19%，也是1918年以来最差。

民调显示，若现在投票，直接诉求二次公投以推翻脱欧的自由民主党，可获24%的选票跃居首位；脱欧大将法拉奇甫创数月的脱欧党，则可获22%的选票居次。