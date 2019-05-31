美火星车发现大量黏土矿

（早报讯）美国航天局“好奇”号火星车在火星上发现了大量黏土矿，这是其自2012年8月登陆火星以来找到的最大存量黏土矿。这一发现有助于研究火星历史上是否有水乃至生命存在。

新华社报道，美国航天局周三（29日）表示，“好奇”号在名为“阿伯莱迪”和“基尔马里”的两处基岩钻探所获取的两个样本中发现了这些黏土矿。“好奇”号5月12日的最新“自拍照”中，记录了这一新发现的位置。

据介绍，这一区域位于火星夏普山较低海拔处。“好奇”号搭载的矿物学仪器分析了这些岩石样本。除了大量黏土矿，仪器还发现少量赤铁矿，这种氧化铁矿物质在“薇拉-鲁宾”山脊北侧较为丰富。

美国航天局表示，黏土矿的形成一般需要有水的参与，这一发现意味着火星过去可能存在水。据推测，这一区域的岩石可能曾经是古代湖泊中的泥层。随着时间推移，水与沉积物相互作用，在岩石中留下大量黏土。

“好奇”号的主要任务是弄清火星历史环境是否曾适合生命存在。2014年9月，“好奇”号抵达夏普山，这是它在这颗红色星球上的主要任务地点。夏普山是被侵蚀的沉积物多层堆积形成的巨大土堆，高约5000米。

“好奇”号的原定任务期为两年，后经多次延长，现仍在火星执行探索任务。