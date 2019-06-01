联合国邮政管理局发行安南纪念邮票

（早报讯）联合国邮政管理局于5月31日发行了发行了纪念已故联合国秘书长科菲·安南的邮票，面值1.3美元。

邮票印有由著名挪威艺术家和雕刻家马丁·莫克绘制的安南的肖像。邮票右侧引用了安南的一段名言：“活着就要作选择。但要选择得当，你必须知道自己是谁、主张些什么、想去哪里以及为什么要去。”

邮票及其首日封由联合国邮政管理局的洛里·卡兹（Rorie Katz）设计。

来自西非国家加纳的科菲·安南于1997年1月就任联合国第七任秘书长，并于2006年卸任，是第一位从联合国系统内成长与擢升的秘书长。

安南对联合国的官僚体制进行了改革，积极致力于爱之病的防治，将联合国与公民社会更加紧密地相互连接，他还创立了“全球契约”，并同成员国一起订立了千年发展目标。由于他的卓越表现，诺贝尔和平奖委员会在2001年将这一殊荣颁赠给他和联合国。他还获得了许多荣誉学位和许多其他国家及国际奖章和荣誉。

安南离开联合国后，于2007年成立了科菲·安南基金会，这个独立的组织致力于促进更好的全球治理，加强各国实现更公平、更和平的世界的能力。

安南于2018年8月18日在瑞士伯尔尼去世，享年80岁。