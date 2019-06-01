研究：社交媒体使用者易患饮食失调

（早报讯）美国哈佛大学的研究人员发现，使用社交媒体的人士更容易患有饮食失调，甚至有更高概率滥用泻药，而且女性发生这种情况可能性更大。此项研究的报告共同撰写人阿尔文认为，有些软件用户在意形象，会不断审视自己的照片。

《星岛日报》报道，这项研究针对1700多名18岁至65岁之间的美国人调查，发现社交媒体使用者患有饮食失调的概率，比没有使用的人高出2.7到16.2倍；在女性身上又特别明显，她们有高出2.3到26.9倍的概率，会自我催吐、禁食、使用减肥药或泻药等。

哈佛公共卫生学院研究组于5月31日在《饮食失调期刊》（Journal of Eating Disorders）刊登研究报告指出，透过网上寻觅伴侣的男性，较有可能採用不健康的方式来减重，包括服用药物等。阿尔文（Alvin Tran）认为，这些使用者会不断评估别人的照片与简介，同时也会仔细查看自己的档案；虽然社交媒体能促进社交活动，但也可以带来歧视、羞辱身材的行为。研究发现，透过媒体的描述，使大众对于美感产生不切实际的认知，会导致有害的饮食习惯。阿尔文提到，普遍男性会想要偏瘦或肌肉发达的身材，女性则想变得苗条。

调查进行的期间为2017年10月到同年的12月，研究人员询问受试者，过去一年是否有採取不健康的减肥方式，像是催吐、禁食等，并比较出约会软体使用者与他人的差别。