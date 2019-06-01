蓬佩奥突然出席彼尔德伯格会议

（早报讯）美国国务卿蓬佩奥周六参加在瑞士举行的一场主要国家的秘密会议，会议谨慎地讨论英国脱欧和资本主义未来等问题。

美国国务院星期六证实，正在欧洲四国访问的蓬佩奥将参加为期四天的彼尔德伯格会议（Bilderberg meeting），会议在风景如画的瑞士小镇蒙特勒举行。

蓬佩奥的官方访问行程并没有提及他会出席这次的会议，有23个国家的130名精英的会议出席者名单也没有他的名字。美国总统特朗普的女婿、白宫高级顾问库什纳的名字则在名单上，库什纳料会借此机会为他尚未公布的中东计划争取支持。

与会者还包括美国微软公司总裁萨蒂亚·纳德拉、北大西洋公约组织秘书长延斯·斯托尔滕贝格和老政治家亨利·基辛格；此外，荷兰首相马克·吕特、法国财政部长布鲁诺·勒梅尔和德国国防部长冯德莱恩也出席会议。

这个小组是作为促进欧洲和北美洲之间对话的论坛而成立，小组自1954年以来每年举行会议。主办方说，小组今年讨论一系列的主题，如气候变化、资本主义的未来、人工智能的道德、中国、俄罗斯和英国脱欧等事项。

该组织的秘密性质催生了阴谋论。例如，一些人警告说，彼尔德伯格会议聚集的是一群富有而强大的造王者，他们试图建立一个世界政府。