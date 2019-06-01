伊斯兰合作组织重申巴勒斯坦建国权利

（早报讯）第14届伊斯兰合作组织首脑会议周五（5月31日）晚在沙特阿拉伯麦加落幕，会议通过的最终文件《麦加宣言》重申了伊斯兰合作组织支持巴勒斯坦人建国的权利。

新华社报道，本届伊斯兰合作组织首脑会议会期一天，主题为“麦加峰会：携手面向未来”，旨在就影响伊斯兰世界的问题形成统一立场。《麦加宣言》主要集中于巴勒斯坦问题。

宣言说，首脑会议重申巴勒斯坦问题和耶路撒冷问题在伊斯兰世界的中心地位，重申支持巴勒斯坦人民实现其不可剥夺的民族权利，包括自决权和建立以1967年边界为基础、以东耶路撒冷为首都、拥有完全主权的独立的巴勒斯坦国，同时强调必须维护联合国大会194号决议实现难民回归家园的权利。

宣言还说，任何国家承认耶路撒冷为以色列首都的决定都将被视作无效，这种决定构成了对巴勒斯坦人民及伊斯兰世界历史、法律和民族权利的攻击。宣言对这种非法及不负责任的决定表示“最强烈的”谴责和拒绝。

首脑会议还要求以色列从被占领的叙利亚戈兰高地完全撤出，并根据联合国安理会第242号和第338号决议，回到1967年中东战争前的边界。

伊斯兰合作组织前身为伊斯兰会议组织，2011年改为现名。该组织拥有57个成员国。