卡迪耶欣：别散布刘特佐被捕的假消息

（早报讯） 马来西亚首相马哈迪的媒体顾问卡迪耶欣表示，散播刘特佐被捕的假消息，可能破坏当局对付刘特佐的的秘密执法行动。

卡迪耶欣星期日在博客表示，许多人都希望看到刘特佐被捕及遭提控，但散播假消息无济于事，甚至可能带来反效果。卡迪耶欣也是土著团结党最高理事。不过他强调，这次是以个人身份发言。

他说：“很多人都希望看到刘特佐被带回国面对法律制裁。但请不要散播假消息而给人错误期待，这将让大家都失望。散播未经查证的消息或假新闻，很可能影响追捕或遣返刘特佐的秘密行动。”

马来西亚社交媒体近来疯传通缉犯刘特佐已在中国落网的消息，让警察总长阿都哈密不得不出面表明：警方尚未逮捕刘特佐。但有消息指警方其实已经掌握刘特佐的下落，并正等待时机逮捕他。

社交媒体周六突然盛传中国政府已逮捕刘特佐，马方也派军机到中国将刘特佐带回吉隆坡国际机场。警察总长阿都哈密为避免谣言继续流传，周六（1日）深夜以手机应用whatsApp回应媒体表示，警方仍未逮捕刘特佐。“我们目前还在积极努力，不过目前没有任何定案。相关消息是不正确的。”

不过消息人士告诉《当今大马》，当局已经掌握刘特佐的大概位置，“我们只等着把他带回来而已。”