马国四天发生7000起车祸

（早报讯） 马来西亚警方表示，当局配合开斋节而展开的“安全行动15”星期日进入第四天，全国四天内共发生逾7000起车祸，造成69人死亡。

武吉阿曼警察总部企业及通讯组主任阿丝玛华蒂星期日发布声明表示，警方四天来开出逾9.6万张罚单，单在上周末（1日）就开出逾2.5万张。

根据警方全国交通调查及执行部的数据，“安全行动15”首四天，全国共发生7012起车祸，这包括63起死亡车祸，共造成69人死亡。警方说，单在上周末就有20人死于车祸。“目前涉及车祸的车辆逾1万辆，车祸伤者也有80人。”

阿丝玛华蒂说，车祸数目最高的州属是雪兰莪，至上周末共发生2154起车祸，造成11人死。其次为柔佛的1069起与吉隆坡的989起。

她指出，警察总部和各州交警目前在全国已展开1238次执法行动，平均每天310次行动。“目前警方已开出9万6127张交通罚单，单在上周末就开出2万5179张。”

此外，阿丝玛华蒂说，全国四天来共发生158起破门行窃案，雪州上周末就发生13起，四天来累计34起而成为全国“榜首”。

警方去年开斋节期间展开的“安全行动13”期间，全国共发生2万2411起车祸，其中死亡车祸235起，死亡人数248人。警方去年行动期间发出34万3863张交通罚单，并在全国接获731起破门行窃投报。