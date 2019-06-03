研究称理财教育不应忽视“捐赠”

（早报讯）理财教育通常强调挣钱和存钱的重要性，但美国一项新研究显示，如何恰当地捐赠钱财也是应该教给孩子的一门重要“理财课”，因为把钱捐赠出去不仅能让孩子学会做预算等财务知识，还对他们成年后的身心健康有益。

新华社报道，美国亚利桑那大学研究人员采访了115名受访者，包括大学生及其父母、祖父母，以了解捐赠行为如何一代代传承。

采访过程中研究人员没有要求受访者直接谈论捐赠钱财，但近83%的受访者谈到这一点，并认为这是理财教育的重要内容。受访者谈及的钱财给予方式包括向慈善机构捐款、向无家可归的人提供膳食等。

研究人员认为，从实践角度看，捐赠钱财是学习做预算和储蓄等理财基础的好方法。论文作者、亚利桑那大学学者阿什利·勒巴伦说：“如果你的钱中有一部分用于捐赠，这就是预算的开始。”

捐赠也有助于孩子拥有一个更快乐、更健康的人生。勒巴伦说，慷慨大方的人往往更快乐、拥有更健康的人际关系，因此捐赠钱财不仅事关将来孩子的财务状况，也会对他们的身心健康产生正面影响。

研究人员建议，那些有捐赠钱财习惯的父母应该让他们的孩子见证这种行为，或者让孩子直接参与到捐赠活动中。

这项研究报告已刊登在国际期刊《家庭和经济问题杂志》上。